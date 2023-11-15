В Перми совершена еще одна попытка поджечь военкомат

Ранее в Перми был один случай поджога здания военкомата в Кировском районе, двое поджигателей были признаны виновными и отправлены на 11 лет в колонию строгого режима. Еще один случай попытки поджога военкомата Дзержинского и Индустриального района на ул. Вавилова, 4 в сентябре, тогда подозреваемого в подготовке теракта студента задержали и отправили в СИЗО.