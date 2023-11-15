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Posted 15 ноября, 04:52

Published 15 ноября, 04:52

Modified 15 ноября, 05:04

Updated 15 ноября, 05:04

В Перми совершена еще одна попытка поджечь военкомат

В Перми совершена еще одна попытка поджечь военкомат

15 ноября 2023, 04:52
Фото: Midjourney
Безработную поджигательницу накануне вечером задержали полицейские.

При попытке поджечь военкомат вчера, 14 ноября, поздно вечером полиция задержала безработную женщину, стало известно журналисту Properm.ru. В четверг, 16 ноября, ей изберут меру пресечения.

Предварительно, из материалов суда известно, что довести поджег до логического конца женщине не удалось. Ее задержали еще до того, как она бросила емкости с зажигательной смесью. Известно, что ей писали в мессенджер анонимы, представляясь силовиками и требовали встать на скользкий путь терроризма.

Пермячке предварительно вменяется ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Мера пресечения будет избрана завтра. Время пока не назначено.

Ранее в Перми был один случай поджога здания военкомата в Кировском районе, двое поджигателей были признаны виновными и отправлены на 11 лет в колонию строгого режима. Еще один случай попытки поджога военкомата Дзержинского и Индустриального района на ул. Вавилова, 4 в сентябре, тогда подозреваемого в подготовке теракта студента задержали и отправили в СИЗО.

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