В Перми в следующем году планируют открыть два новых ресторана «Вкусно — и точка»

Погода назад стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует построить в Перми предприятие быстрого обслуживания с линией автораздачи и концепцией кафе с широким выбором кофейных напитков и выпечки. Обсуждалось, что в качество одного из возможных мест размещения рассматривается площадка у гипермаркета «Магнит» на улице Светлогорской. Летом владелец участка заявил, что представители сети фастфуда проявили интерес к площадке, но решение о сотрудничестве еще не принято.