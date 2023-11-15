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Posted 15 ноября, 07:30

Published 15 ноября, 07:30

Modified 15 ноября, 07:31

Updated 15 ноября, 07:31

В Перми в следующем году планируют открыть два новых ресторана «Вкусно — и точка»

В Перми в следующем году планируют открыть два новых ресторана «Вкусно — и точка»

15 ноября 2023, 07:30
Фото: properm.ru
Места, в которых появятся точки общепита, пока согласовываются.

В следующем году в Перми начнётся строительство двух новых ресторанов «Вкусно — и точка». Сейчас проекты заведений находятся на стадии согласования, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на представителей компании.

В компании утверждают, что к строительству приступят в следующем году. Открыть оба заведения сети компания рассчитывает в 2025 году.

Погода назад стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует построить в Перми предприятие быстрого обслуживания с линией автораздачи и концепцией кафе с широким выбором кофейных напитков и выпечки. Обсуждалось, что в качество одного из возможных мест размещения рассматривается площадка у гипермаркета «Магнит» на улице Светлогорской. Летом владелец участка заявил, что представители сети фастфуда проявили интерес к площадке, но решение о сотрудничестве еще не принято.

Если проекты будут реализованы, то будет создано 120 рабочих мест.

Сеть предприятий быстрого питания McDonald's приостановила работу в России на фоне СВО в прошлом году. Собственник продал бизнес российскому предпринимателю Александру Говору. После ребрендинга заведения в Перми открылись в конце августа прошлого года. Сегодня в Перми работают шесть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка».

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#Экономика#Общепит#Рестораны
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