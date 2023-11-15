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Posted 15 ноября, 08:56

Published 15 ноября, 08:56

Modified 15 ноября, 08:59

Updated 15 ноября, 08:59

В Прикамье две недели ищут парня с татуировкой «анархия» на плече

В Прикамье две недели ищут парня с татуировкой «анархия» на плече

15 ноября 2023, 08:56
Фото: properm.ru
Молодой человек ушел на работу в Краснокамске, но не вернулся.

В Перми и Пермском крае ищут 20-летнего Никиту Кайгородова. Как сообщает волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск», парень перестал выходить на связь 1 ноября, в тот день он уехал на работу в Краснокамске и не вернулся.

Пропавший был одет в куртку с серым капюшоном и серые штаны. Среди особых примет — татуировка «анархия» на левом предплечье.

Волонтеры просят сообщить по номерам 8-922-34-567 02 или 112, если вам что-то известно о молодом человеке.

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#Пермь#Краснокамск#Пропал человек#ПоискПрикамье
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