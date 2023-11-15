В Прикамье две недели ищут парня с татуировкой «анархия» на плече

В Перми и Пермском крае ищут 20-летнего Никиту Кайгородова. Как сообщает волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск», парень перестал выходить на связь 1 ноября, в тот день он уехал на работу в Краснокамске и не вернулся.