Власти Прикамья требуют привести в порядок гостиницу, где жил Арам Хачатурян

Posted 15 ноября, 04:03
Published 15 ноября, 04:03
Modified 15 ноября, 04:12
Updated 15 ноября, 04:12
Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия потребовала привести в порядок здание гостиницы «Центральная» по ул. Сибирской, 9. Иск подан в Арбитражный суд, на него обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье».
Гостиница является памятником архитектуры. Сейчас в здании проживают иностранные студенты. Объектом владеют бизнесмен из Бангладеш Сайед Камруззаман и пермская компания «Магистраль-Сервис». Инспекция требует провести работы по сохранению памятника.
Сайед Камруззаман купил гостиницу «Центральная» в 2017 году по общежитие для иностранных студентов. Объектом управляет ООО «Юнихостелпермь», учрежденное господином бизнесменом из Бангладеш. Директор «Юниверситихотелпермь» Ирина Голдобина рассказала «Коммерсанту», что в суде компания представит планы по приведению здания в порядок. По ее словам, что работы по восстановлению объекта велись ранее, ведутся сейчас и завершатся в течение двух лет. По словам Сайеда Камруззамана, ремонт фасада будет выполнен летом 2024 года, подрядчик уже выбран. В холле гостиницы установят экспозицию, посвященную ее истории и знаменитым постояльцам.
В «Магистраль-Сервис» пояснили, что владеют лишь небольшим помещением на первом этаже гостиницы, и к ситуации, сложившейся с состоянием объекта, отношения не имеют.
Гостиница «Центральная» построена по проекту архитектора Федора Морогова. В августе 1941 года туда поселили эвакуированных из Ленинграда актеров театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Вместе с ними в годы войны в гостинице жили и другие известные деятели культуры, в том числе композиторы Арам Хачатурян и Сергей Прокофьев, писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.