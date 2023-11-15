Власти Прикамья требуют привести в порядок гостиницу, где жил Арам Хачатурян

Сайед Камруззаман купил гостиницу «Центральная» в 2017 году по общежитие для иностранных студентов. Объектом управляет ООО «Юнихостелпермь», учрежденное господином бизнесменом из Бангладеш. Директор «Юниверситихотелпермь» Ирина Голдобина рассказала «Коммерсанту», что в суде компания представит планы по приведению здания в порядок. По ее словам, что работы по восстановлению объекта велись ранее, ведутся сейчас и завершатся в течение двух лет. По словам Сайеда Камруззамана, ремонт фасада будет выполнен летом 2024 года, подрядчик уже выбран. В холле гостиницы установят экспозицию, посвященную ее истории и знаменитым постояльцам.