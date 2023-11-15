Волонтеры ОМК создали в Чусовом в детском саду экологическую развивающую зону

Posted 15 ноября, 10:47
Published 15 ноября, 10:47
Modified 15 ноября, 10:48
Updated 15 ноября, 10:48
Волонтеры чусовского завода ОМК создали развивающую экологическую зону в детском саду «Калейдоскоп» Чусового, чтобы дети смогли наблюдать за погодой и научились выращивать растения, приучались внимательно и бережно относиться к природе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С инициативой установить метеостанцию и разбить мини-огород в городском детском саду вышла заводчанка Елена Поносова. На свой проект она получила грант от работодателя в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».
На средства гранта Елена вместе с коллегами закупили и установили измеритель высоты снежного покрова, осадкомер, календарь погоды, ловец облаков и метеобудку, где располагаются термометр, барометр, гигрометр, компас и ветровой рукав. В мини-огороде установили теплицу, ограждение для грядок, закупили садовые инструменты, привезли землю и отсыпали дорожки щебнем.
«Развивать навыки общения с природой, воспитывать интерес к миру растений важно с раннего возраста, чтобы в будущем новые поколения ответственно относились к природе, сохраняли ее разнообразие, помогали снижать экологический след. Проект нашей коллеги Елены, который поддержали в конкурсе „ОМК Партнерство“ — отличный пример комплексного подхода к развитию дошкольников. Ребенок в возрасте 3-4 лет уже начинает активно знакомиться с окружающей средой, важно подать ему правильный пример. Спасибо нашим сотрудникам, которые инициируют подобные проекты и воплощают их в Чусовом», — прокомментировал управляющий директор чусовского завода ОМК Азат Имамов.