Волонтеры ОМК создали в Чусовом в детском саду экологическую развивающую зону

«Развивать навыки общения с природой, воспитывать интерес к миру растений важно с раннего возраста, чтобы в будущем новые поколения ответственно относились к природе, сохраняли ее разнообразие, помогали снижать экологический след. Проект нашей коллеги Елены, который поддержали в конкурсе „ОМК Партнерство“ — отличный пример комплексного подхода к развитию дошкольников. Ребенок в возрасте 3-4 лет уже начинает активно знакомиться с окружающей средой, важно подать ему правильный пример. Спасибо нашим сотрудникам, которые инициируют подобные проекты и воплощают их в Чусовом», — прокомментировал управляющий директор чусовского завода ОМК Азат Имамов.