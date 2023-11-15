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Posted 15 ноября, 11:47

Published 15 ноября, 11:47

Modified 15 ноября, 11:48

Updated 15 ноября, 11:48

За два года количество фальшивых денег в Прикамье сократилось в четыре раза

За два года количество фальшивых денег в Прикамье сократилось в четыре раза

15 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
С июля по сентябрь в крае выявлено 13 поддельных купюр.

За июль–сентябрь 2023 года на территории Прикамья выявили 13 поддельных банкнот на сумму 41 тыс. рублей. Об этом сообщают в Отделении Пермь Банка России.

Все подделки были обнаружены в банковском секторе: семь поддельных пятитысячных купюр и шесть банкнот номиналом 1000 рублей.

Как подчёркивают банкиры, фальшивых банкнот образца 2017 года номиналами 200 и 2000 рублей, как и подделок более низких номиналов, не выявлялось. Такие подделки изымались из обращения в прошлом году. Кроме того, не было обнаружено ни одной поддельной купюры иностранных государств.

В третьем квартале прошлого года в регионе было обнаружено вдвое меньше поддельных банкнот, чем за такой же период 2021 года. За два года число выявленных фальшивок снизилось в четыре раза, а экономический ущерб от них уменьшился в пять раз, отмечают в Центробанке.

В качестве причин сокращения незаконного оборота денежных знаков в ЦБ называют постоянное улучшение защитного комплекса банкнот. Подделывать их фальшивомонетчикам становится сложнее. Кроме того, покупатели и кассиры все более внимательно относятся к проверке признаков подлинности купюр.

#Банки#Экономика#Криминал#Банки россии
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