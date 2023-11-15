За два года количество фальшивых денег в Прикамье сократилось в четыре раза

В третьем квартале прошлого года в регионе было обнаружено вдвое меньше поддельных банкнот, чем за такой же период 2021 года. За два года число выявленных фальшивок снизилось в четыре раза, а экономический ущерб от них уменьшился в пять раз, отмечают в Центробанке.