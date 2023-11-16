Сбежавшего из РФ пермского депутата Илью Лисняка хотят лишить полномочий

Posted 16 ноября, 08:35
Published 16 ноября, 08:35
Modified 16 ноября, 09:21
Updated 16 ноября, 09:21
Комиссия Законодательного собрания Пермского края рекомендовала лишить Илью Лисняка депутатских полномочий. В обоснование такого решения озвучены две причины, сообщает «Коммерсант –Прикамье».
Сегодня постоянная депутатская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата заксобрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей рассмотрела поступившие к ней материалы в отношении депутата Ильи Лисняка.
По итогам рассмотрения комиссия направила на рассмотрение заксобрания вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Лисняка.
Как сообщает издание, такое решение было принято по двум основаниям. По мнению комиссии, депутат неоднократно скрывал часть своих доходов. Были выявлены не отраженные в документах займы на сумму свыше 500 тыс. рублей. Аналогичные нарушения у Ильи Лисняка были выявлены в апреле этого года.
Также парламентарий пропустил шесть подряд пленарных заседаний парламента, что, согласно новым поправкам, является поводом для лишения его депутатских полномочий. Комиссия признала причины, по которым депутат якобы не может посещать пленарные заседания, неуважительными.
По данным издания, на каждый пропуск заседания депутат представил объяснение в письменном виде, но их почерковедческая экспертиза выявила, что документы подписаны не рукой Лисняка.
В июне Илье Лисняку, который является фигурантом уголовного дела, запретили участвовать в заседании ЗС Пермского края в дистанционном режиме.
Спикер ЗС Валерий Сухих отметил, что с такой просьбой к нему обратился Лисняк, но сейчас нет ни юридической, ни технической возможности это осуществить, так как дистанционный режим работы для ЗС отменен.
Сам Илья Лисняк в апреле этого года покинул РФ. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона. По версии следователей, в прошлом году подозреваемый угрожал распространить негативную информацию о сотруднике и его родственниках, а также требовал от служащего передачи денег.
Сейчас депутат Лисняк находится в международном розыске. По его словам, с ним так и не связались следователи. Он обжалует в кассации заочный арест.