Сбежавшего из РФ пермского депутата Илью Лисняка хотят лишить полномочий

Сам Илья Лисняк в апреле этого года покинул РФ. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона. По версии следователей, в прошлом году подозреваемый угрожал распространить негативную информацию о сотруднике и его родственниках, а также требовал от служащего передачи денег.