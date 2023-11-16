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Posted 16 ноября, 12:24

Published 16 ноября, 12:24

Modified 16 ноября, 12:26

Updated 16 ноября, 12:26

Филиал «ПМУ» одержал победу в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза

Филиал «ПМУ» одержал победу в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза

16 ноября 2023, 12:24
Фото: Михаил Шафранов
Команда филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми в 2023 году вновь стала лучшей в спартакиаде Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза.

В спортивных состязаниях по 12 видам спорта в течение года принимали участие десять команд, которые представляли ведущие организации химической отрасли Прикамья: филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми и Березниках, НПО „Биомед“ в Перми, ПАО „Уралкалий“ в Соликамске и Березниках и другие.

Спортсмены «ПМУ» заняли первые места в семи видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, футболе, дартсе, легкоатлетическом кроссе, волейболе и баскетболе. В соревнованиях по шахматам сотрудники предприятия стали серебряными призерами, а в плавании завоевали бронзу.

Серебряным призером спартакиады стала соликамская команда «Уралкалия». Бронзовая награда досталась спортсменам «Уралкалия» из Березников.

Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:

«Сохранение кадрового потенциала — крайне актуальная тема. Одним из главных направлений в решении этой задачи является комплексный подход к инвестициям в здоровье сотрудников, в том числе создание условий для занятий физкультурой и спортом. Крайком подвел итоги заболеваемости специалистов отрасли за первое полугодие 2023 года, и в таких организациях, как филиал „ПМУ“, которые ответственно относятся к сохранению своих кадров, заболеваемость на 20% ниже, чем средний показатель по отрасли».

«Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает своим сотрудникам достигать хороших спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий.

В филиале «ПМУ» ежегодно проходит заводская спартакиада по 16 видам спорта. Сотрудники предприятия в 2023 году одержали победу в Спартакиаде трудящихся Прикамья, опередив 40 команд других трудовых коллективов региона.

#Спорт#Новости компаний
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