Филиал «ПМУ» одержал победу в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза

«Сохранение кадрового потенциала — крайне актуальная тема. Одним из главных направлений в решении этой задачи является комплексный подход к инвестициям в здоровье сотрудников, в том числе создание условий для занятий физкультурой и спортом. Крайком подвел итоги заболеваемости специалистов отрасли за первое полугодие 2023 года, и в таких организациях, как филиал „ПМУ“, которые ответственно относятся к сохранению своих кадров, заболеваемость на 20% ниже, чем средний показатель по отрасли».