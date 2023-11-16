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Posted 16 ноября, 02:59

Published 16 ноября, 02:59

Modified 16 ноября, 03:01

Updated 16 ноября, 03:01

Из Перми хотят запустить еще один международный рейс

Из Перми хотят запустить еще один международный рейс

16 ноября 2023, 02:59
Фото: Midjourney
В списке вариантов есть в том числе Грузия и Казахстан.

Власти Пермского края в 2024 году планируют увеличить количество авиарейсов из столицы региона. В том числе, запустить еще один международный рейс.

Рассматривается возможность открытия прямых перелетов до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси, сообщает администрация губернатора Пермского края. Также возможна работа маршрута «Пермь-Минск» на время новогодних праздников.

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