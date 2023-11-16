Краевые власти сообщают о том, что в регион досрочно поставят 98 автобусов

О досрочной поставке автобусов стало известно после рабочей встречи делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным и представителями компаний ГАЗ и КамАЗ на площадке XVII Международного форума и выставке «Транспорт России» в рамках Транспортной недели в Москве.