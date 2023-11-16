Краевые власти сообщают о том, что в регион досрочно поставят 98 автобусов

Posted 16 ноября, 14:01
Published 16 ноября, 14:01
Modified 16 ноября, 14:02
Updated 16 ноября, 14:02
В Пермский край в декабре придут 98 новых автобусов для муниципалитетов. Ранее поставка планировалась на следующий год, сообщает пресс-служба краевого правительства.
О досрочной поставке автобусов стало известно после рабочей встречи делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным и представителями компаний ГАЗ и КамАЗ на площадке XVII Международного форума и выставке «Транспорт России» в рамках Транспортной недели в Москве.
Новый транспорт будет работать в муниципалитетах. Запланированы поставки в 16 муниципалитетов: Еловский, Верещагинский, Гайнский, Ильинский, Кунгурский, Нытвенский, Оханский, Очерский, Частинский, Чусовой, Октябрьский, Березовский Кочевский, Кизеловский, Губахинский округа и Березники.
В июле стало известно, что Пермскому краю предоставят почти 900 млн рублей из федерального бюджета на приобретение автобусов для 16 муниципалитетов.
Тогда сообщалось, что средства казначейского кредита из федерального бюджета поступят в бюджет Пермского края уже в этом году. Планировалась поставка до февраля 2024 года.
Перечень муниципалитетов был составлен на основании заявок о потребности. Планируется приобретение автобусов малого, среднего и большого классов.