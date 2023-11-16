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Posted 16 ноября, 03:20

Published 16 ноября, 03:20

Modified 16 ноября, 05:25

Updated 16 ноября, 05:25

«Лучше, чем на воле». Аяз Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО

«Лучше, чем на воле». Аяз Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО

16 ноября 2023, 03:20
Фото: Аяз Шабутдинов / VK
Блогер говорит, что отдыхает от интернета и соцсетей.

Инфобизнесмен из Куеды Аяз Шабутдинов утверждает, что чувствует себя в СИЗО хорошо. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Свой арест блогер сравнил с отпуском. «Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО — свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», — ответил Шабутдинов на письмо СМИ.

Инфобизнесмен говорит, что ему приходит очень много писем, на которые он не успевает отвечать. «Ребята из хозотряда шутят, что у них так скоро бумага закончится», — пишет блогер. При этом он отвечает, что для него очень важны слова поддержки, которые он получает в посланиях. Кроме ответов на письма, Шабутдинов читает книги Эриха Марии Ремарка.

По словам блогера, возбуждение уголовного дела стало для него неожиданностью, поскольку он вел бизнес, соблюдая закон.

Напомним, пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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