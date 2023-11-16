«Лучше, чем на воле». Аяз Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО

Posted 16 ноября, 03:20
Published 16 ноября, 03:20
Modified 16 ноября, 05:25
Updated 16 ноября, 05:25
Инфобизнесмен из Куеды Аяз Шабутдинов утверждает, что чувствует себя в СИЗО хорошо. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Свой арест блогер сравнил с отпуском. «Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО — свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», — ответил Шабутдинов на письмо СМИ.
Инфобизнесмен говорит, что ему приходит очень много писем, на которые он не успевает отвечать. «Ребята из хозотряда шутят, что у них так скоро бумага закончится», — пишет блогер. При этом он отвечает, что для него очень важны слова поддержки, которые он получает в посланиях. Кроме ответов на письма, Шабутдинов читает книги Эриха Марии Ремарка.
По словам блогера, возбуждение уголовного дела стало для него неожиданностью, поскольку он вел бизнес, соблюдая закон.
Напомним, пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).