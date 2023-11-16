«Лучше, чем на воле». Аяз Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО

Инфобизнесмен говорит, что ему приходит очень много писем, на которые он не успевает отвечать. «Ребята из хозотряда шутят, что у них так скоро бумага закончится», — пишет блогер. При этом он отвечает, что для него очень важны слова поддержки, которые он получает в посланиях. Кроме ответов на письма, Шабутдинов читает книги Эриха Марии Ремарка.