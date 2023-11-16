Многодетным семьям Перми предложили землю более чем в 300 км от города

Можно также попросить землю Добрянском, Ильинском, Кунгурском, Юсьвинском, Чердынском и Кочевском муниципальных и городских округах. В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — восемь участков, в Чердынском — пять участков, по три участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и один участок в Кунгурском округе, сообщает мэрия Перми.