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Posted 16 ноября, 10:48

Published 16 ноября, 10:48

Modified 16 ноября, 10:50

Updated 16 ноября, 10:50

Многодетным семьям Перми предложили землю более чем в 300 км от города

Многодетным семьям Перми предложили землю более чем в 300 км от города

16 ноября 2023, 10:48
Фото: properm.ru
Самые дальние участки расположены в Чердынском районе.

Власти Перми предлагают многодетным семьям получить участки на севере Прикамья. Самый дальний из них — в Чердынском районе, а именно в селе Вильгорт, который расположен в 317 км от краевой столицы.

Можно также попросить землю Добрянском, Ильинском, Кунгурском, Юсьвинском, Чердынском и Кочевском муниципальных и городских округах. В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — восемь участков, в Чердынском — пять участков, по три участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и один участок в Кунгурском округе, сообщает мэрия Перми.

Площадь участков варьируется от 445 до 2500 кв. метров. Они предназначены для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Письменное согласие на предоставление земли необходимо предоставить до 4 декабря 2023 года в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Газеты Звезда, 9 с письменным согласием всех совершеннолетних членов семьи на предоставление им земли. Предварительно нужно записаться по телефону: 236-09-79.

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