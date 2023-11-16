Многодетным семьям Перми предложили землю более чем в 300 км от города

Posted 16 ноября, 10:48
Published 16 ноября, 10:48
Modified 16 ноября, 10:50
Updated 16 ноября, 10:50
Власти Перми предлагают многодетным семьям получить участки на севере Прикамья. Самый дальний из них — в Чердынском районе, а именно в селе Вильгорт, который расположен в 317 км от краевой столицы.
Можно также попросить землю Добрянском, Ильинском, Кунгурском, Юсьвинском, Чердынском и Кочевском муниципальных и городских округах. В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — восемь участков, в Чердынском — пять участков, по три участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и один участок в Кунгурском округе, сообщает мэрия Перми.
Площадь участков варьируется от 445 до 2500 кв. метров. Они предназначены для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.
Письменное согласие на предоставление земли необходимо предоставить до 4 декабря 2023 года в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Газеты Звезда, 9 с письменным согласием всех совершеннолетних членов семьи на предоставление им земли. Предварительно нужно записаться по телефону: 236-09-79.