Молодой пермский актер снялся в сериале про влюбленных адвокатов

Молодые адвокаты Паша Скворцов (Ефим Петрунин) и Яна Синицына (Ингрид Олеринская) хотят пожениться и перед свадьбой знакомят родных. Во время знакомства выяснилось, что много лет назад отец Паши (Александр Робак), подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны (Фёдор Лавров). Мамы (Анна Уколова, Ксения Кутепова) пытаются примирить две семьи, а Скворцов-старший делает все, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.