Молодой пермский актер снялся в сериале про влюбленных адвокатов

Posted 16 ноября, 08:36
Published 16 ноября, 08:36
Modified 16 ноября, 09:30
Updated 16 ноября, 09:30
Пермский актер Владислав Прохоров снялся в сериале «Мафия — дело семейное» про двух влюбленных адвокатов, чьей свадьбе препятствуют их родители. 17-серийная комедия выйдет на СТС 27 ноября.
Молодые адвокаты Паша Скворцов (Ефим Петрунин) и Яна Синицына (Ингрид Олеринская) хотят пожениться и перед свадьбой знакомят родных. Во время знакомства выяснилось, что много лет назад отец Паши (Александр Робак), подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны (Фёдор Лавров). Мамы (Анна Уколова, Ксения Кутепова) пытаются примирить две семьи, а Скворцов-старший делает все, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.
Пермяк Владислав Прохоров сыграл старшего сына семьи Скворцовых — Диму.