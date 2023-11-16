Назначен новый начальник контрольного департамента администрации Перми

В качестве основных задач новому руководителю Соснин обозначил организацию и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.