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Posted 16 ноября, 12:09

Published 16 ноября, 12:09

Modified 16 ноября, 12:10

Updated 16 ноября, 12:10

Назначен новый начальник контрольного департамента администрации Перми

Назначен новый начальник контрольного департамента администрации Перми

16 ноября 2023, 12:09
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина
Им стал Игорь Долгих, занимавший должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района

Глава Перми Эдуард Соснин назначил на пост начальника городского контрольного департамента Игоря Долгих. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

В качестве основных задач новому руководителю Соснин обозначил организацию и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.

Игорь Долгих более 20 лет служил в органах внутренних дел, с 2022 года занимал должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.

Возглавлявший ранее департамент в статусе «и.о» Игорь Козлов остался в структуре в качестве заместителя руководителя.

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#Политика#Назначение#Администрация Перми#Администрация#Администрация города
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