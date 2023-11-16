Назначен новый начальник контрольного департамента администрации Перми

Posted 16 ноября, 12:09
Published 16 ноября, 12:09
Modified 16 ноября, 12:10
Updated 16 ноября, 12:10
Глава Перми Эдуард Соснин назначил на пост начальника городского контрольного департамента Игоря Долгих. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.
В качестве основных задач новому руководителю Соснин обозначил организацию и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.
Игорь Долгих более 20 лет служил в органах внутренних дел, с 2022 года занимал должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.
Возглавлявший ранее департамент в статусе «и.о» Игорь Козлов остался в структуре в качестве заместителя руководителя.