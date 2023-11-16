Новую школу искусств на юге Сахалина сдадут в августе 2024 года

Мэр островной столицы Сергей Надсадин проверил, как продвигаются работы на строительной площадке. Подрядчик уже приступил к обустройству энерго- и инженерных сетей, а также системы вентиляции. Началась установка пожарной и охранной сигнализаций. На зимний сезон запланировали основной объем отделочных работ, а также монтаж внутренних перегородок здания. Весной 2024 года строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Как доложил главе города главный инженер подрядной организации ООО «Остов» Владимир Гвон, специалисты работают без отставаний от графика.