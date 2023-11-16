Обвиняемые по делу пермского «Титана» не смогли вернуть дело в суд без утяжеления

Posted 16 ноября, 14:54
Published 16 ноября, 14:54
Modified 16 ноября, 15:21
Updated 16 ноября, 15:21
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде сегодня, 16 ноября, оставил без изменений решение судьи Пермского краевого суда Олега Ахматова по делу о похищении людей в реабилитационном центре «Титан», рассказали журналисту Properm.ru в суде. Судебное заседание, на котором рассматривали апелляционные жалобы обвиняемых, шло пять часов.
23 августа обвинительное заключение по делу «Титана» было возвращено следствию на переквалификацию деяний обвиняемых в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По мнению вынесшего такое решение судьи Ахматова, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших. Это решение обжаловали все десять фигурантов дела и один потерпевший.
Кроме того, на предварительных слушаниях все десять обвиняемых отказались от заявленного ранее ходатайства о рассмотрении дела коллегией присяжных. Фигуранты дела обвиняются в в похищении людей в составе организованной группы, а также в незаконном их удержании (ст.126 ч.3 п., а УК РФ, ст. 127 ч.3 УК РФ).
Фигуранты по делу уже более полутора лет находятся в СИЗО. О том, что в СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении семерых сотрудников реабилитационного центра «Титан» и их руководителя стало известно 24 января 2022 года. Тогда сотрудников реабилитационного центра обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п., а ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой).
Обвиняемыми в незаконном похищении и удержании людей проходят 10 человек, в том числе — руководители реабилитационного центра. Это Денис Клобуков — директор центра, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалев, специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко.
Пострадавшими по делу проходят 12 пациентов «Титана». По информации журналиста Properm.ru, среди них есть люди с зависимостями от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а также и те, кому такие медицинские диагнозы установлены не были. По материалам уголовного дела, людей удерживали без видимой причины в реабилитационном центре. Никто из них не был признан недееспособным, однако не мог покинуть помещение «Титана» в Пермском районе по собственному желанию.