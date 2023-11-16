Пермские тепловые сети получили паспорт готовности к зиме

Отопительному сезону 2023–2024 гг. предшествовала масштабная ремонтная кампания. В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей в краевой столице, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов.