Пермский Роспотребнадзор конфисковал почти 13 тысяч пачек сигарет на 1,4 миллиона

Posted 16 ноября, 11:27
Published 16 ноября, 11:27
Modified 16 ноября, 11:31
Updated 16 ноября, 11:31
За девять месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора проверен 71 объектов розничной продажи табачной продукции. Нарушения обязательных требований выявлены в 69% обследованных объектов, отмечают в ведомстве.
В частности, специалисты отметили такие нарушения:
Составлено 144 протокола об административных правонарушениях, вынесено 27 предупреждений, наложено 117 штрафов на сумму 2 млн 157 тыс. рублей.
Кроме того, конфискованы 12 тыс. 831 пачки табачных изделий без акцизных марок и нарушением цифровой маркировки на сумму более 1 млн 428 тыс. рублей.