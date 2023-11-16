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Posted 16 ноября, 11:27

Published 16 ноября, 11:27

Modified 16 ноября, 11:31

Updated 16 ноября, 11:31

Пермский Роспотребнадзор конфисковал почти 13 тысяч пачек сигарет на 1,4 миллиона

Пермский Роспотребнадзор конфисковал почти 13 тысяч пачек сигарет на 1,4 миллиона

16 ноября 2023, 11:27
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
На виновных наложено 117 штрафов на сумму свыше 2,1 миллионов рублей.

За девять месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора проверен 71 объектов розничной продажи табачной продукции. Нарушения обязательных требований выявлены в 69% обследованных объектов, отмечают в ведомстве.

В частности, специалисты отметили такие нарушения:

  • продажа табачной и никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 100 м от образовательных организаций;
  • торговля с нарушением требований к перечню реализуемой продукции;
  • реализация продукции в нестационарном объекте, не имеющем торгового зала;
  • отсутствие знаков о запрете курения для обозначения зданий и объектов, где курение запрещено;
  • оборот табачных изделий без маркировки, в том числе без акцизных, специальных марок.

Составлено 144 протокола об административных правонарушениях, вынесено 27 предупреждений, наложено 117 штрафов на сумму 2 млн 157 тыс. рублей.

Кроме того, конфискованы 12 тыс. 831 пачки табачных изделий без акцизных марок и нарушением цифровой маркировки на сумму более 1 млн 428 тыс. рублей.

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#Экономика#Контрафакт#Роспотребнадзор#Сигареты#Контрафактная продукция#Продажа сигарет
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