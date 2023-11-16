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Posted 16 ноября, 04:10

Published 16 ноября, 04:10

Modified 16 ноября, 04:12

Updated 16 ноября, 04:12

Пермяки внесли в Госудуму законопроект об ИЖС на месте аварийных домов

Пермяки внесли в Госудуму законопроект об ИЖС на месте аварийных домов

16 ноября 2023, 04:10
Фото: properm.ru
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 15 ноября.

Пермские депутаты предложили выделять участки земли под аварийными домами для индивидуального строительства жилья (ИЖС) во всех городах России. Сейчас это разрешено только в малых городах, где проживает менее 30 тыс. человек.

Соответствующий законопроект Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму 15 ноября. Депутаты привели в пример Пермский край, где аварийные дома зачастую расположены в зонах с малоэтажной застройкой как в малых, так и в средних городах. Однако в городах с населением более 30 тыс. человек на их месте разрешено строить только крупные объекты — школы, больницы, спортивные центры, крупные жилые комплексы и парки. При этом освободившаяся от аварийных домов площадь порой слишком мала для таких объектов. Поэтому парламентарии предлагают убрать это ограничение.

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#Аварийное жилье#Пермь#Заксобрание#Госдума#Ижс
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