Пермяки внесли в Госудуму законопроект об ИЖС на месте аварийных домов

Соответствующий законопроект Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму 15 ноября. Депутаты привели в пример Пермский край, где аварийные дома зачастую расположены в зонах с малоэтажной застройкой как в малых, так и в средних городах. Однако в городах с населением более 30 тыс. человек на их месте разрешено строить только крупные объекты — школы, больницы, спортивные центры, крупные жилые комплексы и парки. При этом освободившаяся от аварийных домов площадь порой слишком мала для таких объектов. Поэтому парламентарии предлагают убрать это ограничение.