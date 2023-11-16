Победители конкурса Фонда грантов губернатора получили 55 миллионов рублей

По словам директора фонда Еленаы Малковой число заявок и количество победителей увеличились в связи накопленным эффектом трехлетней работы фонда. В частности, в этом году было организовано более 15 выездных обучающих семинаров для потенциальных грантополучателей, охвачено свыше 30 муниципалитетов региона. На этих встречах представителям некоммерческого сектора объясняли возможности, существующие для НКО, делились советами по заполнению заявок. «Результат этой работы мы уже видим сегодня. Ранее в конкурсах участвовали НКО из 20-22 муниципалитетов, в этом конкурсе уже из 28», — подчеркнула Елена Малкова.