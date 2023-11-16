Победители конкурса Фонда грантов губернатора получили 55 миллионов рублей

Posted 16 ноября, 07:47
Published 16 ноября, 07:47
Modified 16 ноября, 07:48
Updated 16 ноября, 07:48
В Прикамье выбрали победителей второго конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края. В нем участвовали социальные проекты некоммерческих организаций со всего региона. В этом году 42 проекта по номинациям «Социальные инициативы» и «Патриотика» взяли призы.
Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, победители получат 55,6 млн рублей. «Радует, что растет количество муниципалитетов края, из которых поданы заявки — в этот раз свои инициативы представили НКО из 28 территорий. Победа в конкурсе поможет местным организациям сделать важные дела для своего города, деревни или поселка», — отметил глава региона.
По словам директора фонда Еленаы Малковой число заявок и количество победителей увеличились в связи накопленным эффектом трехлетней работы фонда. В частности, в этом году было организовано более 15 выездных обучающих семинаров для потенциальных грантополучателей, охвачено свыше 30 муниципалитетов региона. На этих встречах представителям некоммерческого сектора объясняли возможности, существующие для НКО, делились советами по заполнению заявок. «Результат этой работы мы уже видим сегодня. Ранее в конкурсах участвовали НКО из 20-22 муниципалитетов, в этом конкурсе уже из 28», — подчеркнула Елена Малкова.
В 2023 году участники были распределены по суммам запрошенных средств на реализацию проекта. «Это позволило поддержать небольшие и локальные, но не менее значимые проекты», — пояснила руководитель Фонда.
В рамках проектов победителей планируется реализовать инициативы в различных сферах: поддержка адаптивного спорта, развитие профессионального образования, безопасность детства. В частности, средства получены на проведение Первого спортивного фестиваля участников СВО Пермского края. Кроме того, благодаря гранту для юных спортсменов Прикамья с ОВЗ будет организован трансфер на ежегодный фестиваль адаптивного хоккея, традиционно проводимый в п. Сириус Краснодарского края.
Отметим, всего на конкурс подано 200 заявок. Общая сумма запрашиваемых средств составила свыше 297 млн руб.
Добавим, в 2023 году в первом и втором конкурсах проходной балл формировался на основе групп заявок по сумме запрошенных средств. Таким образом, в 2023 году по итогам двух конкурсов поддержано 97 заявок НКО (55 и 42 заявки соответственно).