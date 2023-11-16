Поджигательницу пермского военкомата отправили под домашний арест

Posted 16 ноября, 03:13
Published 16 ноября, 03:13
Modified 16 ноября, 06:53
Updated 16 ноября, 06:53
По ходатайству следствия УМВД по Перми определением Дзержинского районного суда 42-летнюю пермячку отправили под домашний арест на два месяца. Полиция предъявила женщине обвинение в содеянном, безработной пермячке предварительно вменяется ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение имущества, выяснил журналист Properm.ru.
При попытке поджечь военкомат Дзержинского и Индустриального района 14 ноября поздно вечером полиция задержала безработную женщину, накануне стало известно журналисту Properm.ru. Между девятью и десятью вечера женщина пришла на ул. Вавилова, 4 с бутылкой зажигательной смеси и хотела метнуть ее в здание, но не смогла. За этим занятием ее и задержали полицейские.
Известно, что ей писали в мессенджер анонимные пользователи, представлявшиеся «сотрудниками ФСБ» и пугали, требуя совершить теракт. Кроме того, они принудили пермячку взять кредит на сумму порядка 800 тыс. рублей, которые она перевела мошенникам.