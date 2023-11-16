Поджигательницу пермского военкомата отправили под домашний арест

При попытке поджечь военкомат Дзержинского и Индустриального района 14 ноября поздно вечером полиция задержала безработную женщину, накануне стало известно журналисту Properm.ru. Между девятью и десятью вечера женщина пришла на ул. Вавилова, 4 с бутылкой зажигательной смеси и хотела метнуть ее в здание, но не смогла. За этим занятием ее и задержали полицейские.