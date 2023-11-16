Поставщика лечебного питания в прикамские больницы уличили в нарушениях

Как сообщают в прокуратуре, для питания пациентов использовалась обезличенная продукция, при изготовлении блюд не обеспечивалась последовательность и поточность технологических процессов, отсутствовал ежедневный контроль пищи с регистрацией показателей температурного режима хранения, не соблюдались правила отбора суточных проб, а также не учитывались принципы лечебного питания.