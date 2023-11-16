Поставщика лечебного питания в прикамские больницы уличили в нарушениях

Posted 16 ноября, 06:23
Published 16 ноября, 06:23
Modified 16 ноября, 06:25
Updated 16 ноября, 06:25
В Осинской центральной районной больнице сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора во время проверки качества питания для больных нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Поставки лечебной еды здесь осуществляет ООО «Аристократ», с 2014 года компания заключила с медучреждением 34 госконтракта на 93 млн рублей.
Как сообщают в прокуратуре, для питания пациентов использовалась обезличенная продукция, при изготовлении блюд не обеспечивалась последовательность и поточность технологических процессов, отсутствовал ежедневный контроль пищи с регистрацией показателей температурного режима хранения, не соблюдались правила отбора суточных проб, а также не учитывались принципы лечебного питания.
По итогам проверки прокурором директору общества Елене Нефедовой и главному врачу районной больницы Андрею Котомину внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Прокуратура будет контролировать фактическое устранение нарушений.
ООО «Аристократ» зарегистрировано в Осе в 2013 году, является поставщиком лечебного питания в Осинскую и Еловскую райбольницы. Также учредитель «Аристократа» Нефедова является собственником компаний «Меркурий» и «Осинский комбинат питания». Первое предприятие обеспечивает горячим питанием местные школы и администрацию округа. Второе — поставщик питания для муниципального санатория-профилактория «Жемчужина».