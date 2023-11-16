Причал в Хохловке появится только в следующем году

Из-за аномально низкого уровня воды в Каме перенесли монтаж причала в музее «Хохловка», который должен был появиться в сентябре. Сам причал уже готов, однако монтировать его начнут только в 2024 году, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Пермскую судоверфь.