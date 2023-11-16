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Posted 16 ноября, 07:10

Published 16 ноября, 07:10

Modified 16 ноября, 07:12

Updated 16 ноября, 07:12

Причал в Хохловке появится только в следующем году

Причал в Хохловке появится только в следующем году

16 ноября 2023, 07:10
Фото: properm.ru
Причина — обмеление Камы.

Из-за аномально низкого уровня воды в Каме перенесли монтаж причала в музее «Хохловка», который должен был появиться в сентябре. Сам причал уже готов, однако монтировать его начнут только в 2024 году, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Пермскую судоверфь.

Причал для круизных судов должен был быть установлен до 30 сентября. Благодаря ему пришвартоваться в музее смогут как маломерные, так и транзитные пассажирские суда, вплоть до трех- и четырехпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов») и 301 («Владимир Маяковский»).

Из-за обмеления Камы Пермский краеведческий музей решил сначала провести работы по углублению дна реки. Победителем аукциона стало ООО «ПОДВОДСПЕЦСТРОЙ», оно должно завершить работы к 15 декабря.

Напомним, в последние дни русло Камы в Перми высохло более чем наполовину. Оно в первую очередь связано с рекордной засухой на севере края, где на смену умеренно сухого лета пришел засушливый сентябрь.

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