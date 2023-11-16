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Posted 16 ноября, 05:57

Published 16 ноября, 05:57

Modified 16 ноября, 05:59

Updated 16 ноября, 05:59

Российских школьников будут учить ведению боевых действий

Российских школьников будут учить ведению боевых действий

16 ноября 2023, 05:57
Фото: Midjourney
Эти навыки дети получат в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который заменит ОБЖ.

Детей в школах будут учить азам общевойскового боя и управлению беспилотниками. Эти навыки юные россияне получат в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который заменит ОБЖ с 1 сентября 2024 года.

Соответствующий приказ Министерства просвещения опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Скорректированная программа предназначена для учеников 10-11 классов. Согласно документу, старшеклассники должны будут изучать, в том числе положения общевоинских уставов; строевую, тактическую, огневую, инженерную, военномедицинскую и техническую подготовки.

Также у детей будут формировать «представления о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)».

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#Военная операция на Украине#Образование#Сво#Беспилотники
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