Российских школьников будут учить ведению боевых действий

Posted 16 ноября, 05:57
Published 16 ноября, 05:57
Modified 16 ноября, 05:59
Updated 16 ноября, 05:59
Детей в школах будут учить азам общевойскового боя и управлению беспилотниками. Эти навыки юные россияне получат в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который заменит ОБЖ с 1 сентября 2024 года.
Соответствующий приказ Министерства просвещения опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Скорректированная программа предназначена для учеников 10-11 классов. Согласно документу, старшеклассники должны будут изучать, в том числе положения общевоинских уставов; строевую, тактическую, огневую, инженерную, военномедицинскую и техническую подготовки.
Также у детей будут формировать «представления о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)».