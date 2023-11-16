Суд отказал дважды пожизненно осужденному в возбуждении дела на журналиста Properm. ru

Posted 16 ноября, 11:32
Published 16 ноября, 11:32
Modified 16 ноября, 11:35
Updated 16 ноября, 11:35
Судья Ленинского районного суда Анна Казакова отказала пожизненно осужденному Андрею Байдину в признании незаконным отказа в возбуждении уголовного дела о клевете в отношении журналиста Properm.ru Ольги Седуриной.
Байдин потребовал возбудить уголовное дело после публикации в нашем издании зимой 2022 года. Мы писали о том, что пожизненно осужденному отказали в возмещении морального вреда за сюжет в программах новостей пермских телекомпаний, где гособвинитель Елена Третьякова называла его преступником. Он требовал в суде компенсации в 25 тыс. рублей.
Изучив обстоятельства истории, капитан полиции Лариса Южакова в сентябре 2023 года вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но Андрея Байдина это не устроило и он попытался обжаловать ее действия в суде.
На данный момент только в картотеке Ленинского районного суда есть информация о шестидесяти гражданских исках Байдина, поданных им с 2013 года в отношении организаций и государственных ведомств. Сейчас большая часть требований дважды пожизненно осужденного связана с тем, как «Почта России» доставляет его письма в ведомства. За все время он судился с СИЗО-1, прокуратурой, колонией, где отбывает наказание и средствами массовой информации. 41 раз в том же суде он обжаловал действия органов полиции, отказывавших ему в возбуждении уголовных дел и иных требованиях.
В 2008 году Байдину было во второй раз назначено пожизненное заключение — за убийства и похищения людей в составе группы «черных риелторов». Последним было расследовано уголовное дело в отношении руководителя банды Вячеславу Миронову. Он был обвинен в создании законспирированной организованной преступной группы (ОПГ) с участием активистов движения «Русское национальное единство» (РНЕ, признано в России экстремистским движением).
По версии следствия, этот житель Тюменской области привлек националистов, в том числе и Байдина, для мошеннического завладения квартирами, похищения и убийства их хозяев. Группа арендовала первый этаж деревянного дома и квартиру в центре Перми, для похищения людей использовала три автомобиля. Спаивая будущих жертв, «черные риэлторы» с помощью различных комбинаций завладевали документами на жилье, предлагали обмен с доплатой, оформляли доверенности на право продажи или приватизации. Разместив объявление в газете «Из рук в руки», находили ничего не подозревавших покупателей и продавали чужие квадратные метры. В результате прежние владельцы лишались жилья, а новые теряли деньги — от 120 тыс. до 425 тыс. рублей. первое пожизненное Байдин получил в 2004 году.