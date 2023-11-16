Суд отказал дважды пожизненно осужденному в возбуждении дела на журналиста Properm. ru

На данный момент только в картотеке Ленинского районного суда есть информация о шестидесяти гражданских исках Байдина, поданных им с 2013 года в отношении организаций и государственных ведомств. Сейчас большая часть требований дважды пожизненно осужденного связана с тем, как «Почта России» доставляет его письма в ведомства. За все время он судился с СИЗО-1, прокуратурой, колонией, где отбывает наказание и средствами массовой информации. 41 раз в том же суде он обжаловал действия органов полиции, отказывавших ему в возбуждении уголовных дел и иных требованиях.