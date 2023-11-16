УДС «Молот» отсудил у БК «Парма» более 940 тысяч рублей

Иск подан по поводу задолженности по договорам аренды со стороны клуба. Как сообщается в исковом заявлении, сумма сложилась из трёх неоплаченных договоров аренды зала — от 29 августа и 3 ноября 2022 года, а также от 28 февраля 2023 года.