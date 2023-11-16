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Posted 16 ноября, 09:04

Published 16 ноября, 09:04

Modified 16 ноября, 09:06

Updated 16 ноября, 09:06

УДС «Молот» отсудил у БК «Парма» более 940 тысяч рублей

УДС «Молот» отсудил у БК «Парма» более 940 тысяч рублей

16 ноября 2023, 09:04
Фото: телеграм-канал Павла Черепанова
Изначально от клуба требовалось более 8,4 миллионов рублей

Краевой арбитражный суд решил взыскать в пользу ООО «Молот», управляющего УДС «Молот», с учредителя БК «Парма», Фонда развития пермского баскетбола «Парма» 940,4 тыс. рублей. Об этом стало известно «Коммерсант-Прикамье».

Изначально краевая компания требовала от Фонда развития пермского баскетбола, являющегося учредителем БК «Парма», 8,4 млн рублей. Затем требования были снижены до 1,8 млн рублей. В связи с поступившим уточнением суд отложил судебное заседание на 25 сентября 2023 года.

Иск подан по поводу задолженности по договорам аренды со стороны клуба. Как сообщается в исковом заявлении, сумма сложилась из трёх неоплаченных договоров аренды зала — от 29 августа и 3 ноября 2022 года, а также от 28 февраля 2023 года.

В БК «Парма» не согласны с решением суда и заявили изданию о намерении оспорить решение.

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#Спорт#Суд#Бк парма#Аренда
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