«Уралхим» и Вячеслав Moff представляют арт-проект «#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому»

Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы сотрудниками «Уралхима» совместно с арт-группой во главе с Вячеславом Moff. Первый паблик-арт появится уже в этом году в одном из регионов деятельности Группы «Уралхим» — в Соликамске Пермского края. В 2024 году муралы будут созданы на зданиях в Березниках (Пермский край), Перми, Кирово-Чепецке (Кировская область), Тольятти (Самарская область) и Воскресенске (Московская область).