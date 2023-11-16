В двух райбольницах Прикамья главврачи наказаны за ненадлежащее хранение медотходов

Posted 16 ноября, 14:58
Published 16 ноября, 14:58
Modified 16 ноября, 14:59
Updated 16 ноября, 14:59
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в Сивинской центральной районной больнице и Ильинской центральной районной больнице нарушения требований законодательства об обращении с медицинскими отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проведенных проверок установлено, что в медицинских учреждениях помещения для временного хранения медицинских отходов не соответствовали предъявляемым нормативным требованиями, соответствующие емкости для хранения не имели маркировки, ненадлежащим образом организованно накопление данных отходов на контейнерных площадках.
Главным врачам больниц по итогам проверок внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.