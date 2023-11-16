В двух райбольницах Прикамья главврачи наказаны за ненадлежащее хранение медотходов

В ходе проведенных проверок установлено, что в медицинских учреждениях помещения для временного хранения медицинских отходов не соответствовали предъявляемым нормативным требованиями, соответствующие емкости для хранения не имели маркировки, ненадлежащим образом организованно накопление данных отходов на контейнерных площадках.