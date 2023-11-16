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Posted 16 ноября, 13:09

Published 16 ноября, 13:09

Modified 16 ноября, 13:11

Updated 16 ноября, 13:11

В Оханске определились с финалистами конкурса на пост главы округа

В Оханске определились с финалистами конкурса на пост главы округа

16 ноября 2023, 13:09
Фото: администрация Оханского городского округа
Назван новый руководитель муниципалитета будет 21 ноября.

В Оханске конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост главы округа. На должность претендуют действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его заместитель по вопросам ЖКХ Михаил Яшин, сообщает telegram-канал «На местах».

Глава округа будет назван депутатами думы в ходе пленарного заседания 21 ноября.

Для участия в конкурсе на замещение должности главы Оханского городского округа также заявлялись самозанятая Ирина Пономарёва и работающий по договорам гражданско-правового характера в сфере аренды, межевания и распоряжения землёй Павел Иванов.

#Политика#Конкурс#Власть#Оханск
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