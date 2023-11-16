В Оханске определились с финалистами конкурса на пост главы округа

Posted 16 ноября, 13:09
Published 16 ноября, 13:09
Modified 16 ноября, 13:11
Updated 16 ноября, 13:11
В Оханске конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост главы округа. На должность претендуют действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его заместитель по вопросам ЖКХ Михаил Яшин, сообщает telegram-канал «На местах».
Глава округа будет назван депутатами думы в ходе пленарного заседания 21 ноября.
Для участия в конкурсе на замещение должности главы Оханского городского округа также заявлялись самозанятая Ирина Пономарёва и работающий по договорам гражданско-правового характера в сфере аренды, межевания и распоряжения землёй Павел Иванов.