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Posted 16 ноября, 02:22

Published 16 ноября, 02:22

Modified 16 ноября, 04:15

Updated 16 ноября, 04:15

В Перми ожидается похолодание. Когда ждать снег?

В Перми ожидается похолодание. Когда ждать снег?

16 ноября 2023, 02:22
Фото: Kandinsky 2.2
Аномально теплый период закончится уже завтра, 17 ноября.

В Пермском крае завершается аномальный период — уже завтра, 17 ноября, произойдет значительное похолодание. А во вторник, 21 ноября, возможен мощный снегопад, сообщает сайт «Опасные природные явления Пермского края».

Синоптики подвели итоги первой половины ноября в Прикамье. Она оказалась очень теплой и больше напоминала октябрь. Средняя температура воздуха на севере региона оказалась выше на 4,5°, а на юге — на 5,5°. В краевой столице средняя температура за период составила +1,9°, что выше нормы на 5,2°. Цифры не рекордные: в 2010 году в этот период было в среднем +2,9°, а в 2013 году — 3,9°.

Осадки в основном выпали 10, 13 и 14 ноября в виде дождя и мокрого снега. Больше всего осадков выпало в Бисере — 54 мм, или 79% от месячной нормы. В Коми-Пермяцком округе также уже выпало до 70-80% от месячной нормы, а в Перми и местами на юго-западе края — около половины от месячной нормы или даже меньше.

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