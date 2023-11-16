В Перми ожидается похолодание. Когда ждать снег?

Синоптики подвели итоги первой половины ноября в Прикамье. Она оказалась очень теплой и больше напоминала октябрь. Средняя температура воздуха на севере региона оказалась выше на 4,5°, а на юге — на 5,5°. В краевой столице средняя температура за период составила +1,9°, что выше нормы на 5,2°. Цифры не рекордные: в 2010 году в этот период было в среднем +2,9°, а в 2013 году — 3,9°.