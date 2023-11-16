В Перми ожидается похолодание. Когда ждать снег?

Posted 16 ноября, 02:22
Published 16 ноября, 02:22
Modified 16 ноября, 04:15
Updated 16 ноября, 04:15
В Пермском крае завершается аномальный период — уже завтра, 17 ноября, произойдет значительное похолодание. А во вторник, 21 ноября, возможен мощный снегопад, сообщает сайт «Опасные природные явления Пермского края».
Синоптики подвели итоги первой половины ноября в Прикамье. Она оказалась очень теплой и больше напоминала октябрь. Средняя температура воздуха на севере региона оказалась выше на 4,5°, а на юге — на 5,5°. В краевой столице средняя температура за период составила +1,9°, что выше нормы на 5,2°. Цифры не рекордные: в 2010 году в этот период было в среднем +2,9°, а в 2013 году — 3,9°.
Осадки в основном выпали 10, 13 и 14 ноября в виде дождя и мокрого снега. Больше всего осадков выпало в Бисере — 54 мм, или 79% от месячной нормы. В Коми-Пермяцком округе также уже выпало до 70-80% от месячной нормы, а в Перми и местами на юго-западе края — около половины от месячной нормы или даже меньше.