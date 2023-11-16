В Перми в зону платной парковки добавят участок вдоль сквера Уральских добровольцев

Тарифная зона платных парковок №102 ограничена следующими участками дорог: улицей Попова от улицы Монастырской до улицы Пушкина, площадью возле Центрального рынка, улицей Пушкина от площади возле Центрального рынка до улицы Краснова, улицей Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской, улицей Сибирской от улицы Краснова до улицы Революции, улицей Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького, улицей Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской, улицей Монастырской от улицы Максима Горького до улицы Попова.