properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 10:54

Published 16 ноября, 10:54

Modified 16 ноября, 11:42

Updated 16 ноября, 11:42

В Перми в зону платной парковки добавят участок вдоль сквера Уральских добровольцев

В Перми в зону платной парковки добавят участок вдоль сквера Уральских добровольцев

16 ноября 2023, 10:54
Фото: properm.ru
Стоимость часа парковки здесь составит 40 рублей.

Границы тарифной зоны №102 в Перми в ноябре были расширены. В частности, в неё вошли парковочные места, расположенные вдоль сквера Уральских добровольцев — в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечают в администрации, с 9 января 2024 года стоимость парковки в зоне №102 составит 40 рублей в час, поскольку по результатам мониторинга уровень занятости парковочных мест здесь превышает 90%.

Тарифная зона платных парковок №102 ограничена следующими участками дорог: улицей Попова от улицы Монастырской до улицы Пушкина, площадью возле Центрального рынка, улицей Пушкина от площади возле Центрального рынка до улицы Краснова, улицей Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской, улицей Сибирской от улицы Краснова до улицы Революции, улицей Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького, улицей Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской, улицей Монастырской от улицы Максима Горького до улицы Попова.

Стоимость парковки в тарифной зоне №101, а также на плоскостных парковках останется прежней — 20 рублей в час.

Планируется также, что с 1 января 2024 года 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках:

  • улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьёва;
  • Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьёва;
  • улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова; улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;
  • улица Соловьёва от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.
Читайте также:
Стоимость платной парковки в Перми вырастет на треть
#Авто#Парковки#Платные парковки#Парковка
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25