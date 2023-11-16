В полиции рассказали подробности погони со стрельбой по ночной Гайве

Этой ночью, сообщают в полиции, 16 ноября, около 00:45 сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-2107», двигавшийся по улице Гайвинская, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения.