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Posted 16 ноября, 09:57

Published 16 ноября, 09:57

Modified 16 ноября, 09:58

Updated 16 ноября, 09:58

В полиции рассказали подробности погони со стрельбой по ночной Гайве

В полиции рассказали подробности погони со стрельбой по ночной Гайве

16 ноября 2023, 09:57
Фото: properm.ru
По словам правоохранителей, водитель игнорировал сигналы к остановке и создавал угрозу жизни участникам дорожного движения.

В полиции рассказали подробности о погоне по микрорайону Гайва этой ночью. Напомним, что в результате стрельбы ранение получил пассажир автомобиля.

Этой ночью, сообщают в полиции, 16 ноября, около 00:45 сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-2107», двигавшийся по улице Гайвинская, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения.

Наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия. В результате преследования водитель был задержан, им оказался 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации.

В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Стрельба#Полиция#Полиция перми
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