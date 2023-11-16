В полиции рассказали подробности погони со стрельбой по ночной Гайве

Posted 16 ноября, 09:57
Published 16 ноября, 09:57
Modified 16 ноября, 09:58
Updated 16 ноября, 09:58
В полиции рассказали подробности о погоне по микрорайону Гайва этой ночью. Напомним, что в результате стрельбы ранение получил пассажир автомобиля.
Этой ночью, сообщают в полиции, 16 ноября, около 00:45 сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-2107», двигавшийся по улице Гайвинская, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения.
Наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия. В результате преследования водитель был задержан, им оказался 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации.
В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.
По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.