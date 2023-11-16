В Прикамье выявили 15 черных кредиторов. Часто они работают под видом ломбардов

Как правило, такие нелегалы маскируют свою деятельность под ломбарды и комиссионные магазины, отмечают в ЦБ. Однако, в отличие от легальных участников рынка, черные кредиторы не поднадзорны Банку России, не соблюдают законодательные требования и нарушают права потребителей. Часто они подменяют договоры займа в форме залогового билета договорами хранения имущества, причем вещи, переданные нелегалам, не подлежат страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Проценты по их ссудам существенно превышают значения, установленные для легальных участников рынка. Кроме этого, при реализации невостребованной вещи нелегалы могут не вернуть клиенту разницу между суммой ее реализации и суммой обязательств потребителя.