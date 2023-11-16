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Posted 16 ноября, 09:41

Published 16 ноября, 09:41

Modified 16 ноября, 09:42

Updated 16 ноября, 09:42

В Прикамье выявили 15 черных кредиторов. Часто они работают под видом ломбардов

В Прикамье выявили 15 черных кредиторов. Часто они работают под видом ломбардов

16 ноября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Проценты у них высокие, а вещи не страхуются.

В январе–сентябре 2023 года в Пермском крае Банк России выявил 15 нелегальных участников финансового рынка, нелегально выдававших займы жителям региона. О черных кредиторах сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Как правило, такие нелегалы маскируют свою деятельность под ломбарды и комиссионные магазины, отмечают в ЦБ. Однако, в отличие от легальных участников рынка, черные кредиторы не поднадзорны Банку России, не соблюдают законодательные требования и нарушают права потребителей. Часто они подменяют договоры займа в форме залогового билета договорами хранения имущества, причем вещи, переданные нелегалам, не подлежат страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Проценты по их ссудам существенно превышают значения, установленные для легальных участников рынка. Кроме этого, при реализации невостребованной вещи нелегалы могут не вернуть клиенту разницу между суммой ее реализации и суммой обязательств потребителя.

Всего по стране с января по сентябрь было выявлено более 1,3 тыс. нелегальных кредиторов. Около трети из них продвигали свои услуги только через интернет, в соцсетях. Деньги своим клиентам лжекредиторы перечисляют на карту от неизвестного лица или передают наличными при встрече.

Проверить, легально ли работает компания, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». В предупредительном списке нелегалов — более 11 тыс. организаций, в том числе 60 — из Пермского края.

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#Экономика#Мошенники#Банк россии#Банк
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