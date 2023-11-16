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Posted 16 ноября, 07:31

Published 16 ноября, 07:31

Modified 16 ноября, 07:32

Updated 16 ноября, 07:32

В Рио-де-Жанейро установлен температурный рекорд: воздух прогрелся выше 58 градусов

В Рио-де-Жанейро установлен температурный рекорд: воздух прогрелся выше 58 градусов

16 ноября 2023, 07:31
Фото: https://cnnespanol.cnn.com
В 43 городах 15 штатов Бразилии объявлен «красный» уровень опасности из-за жары.

В бразильском Рио-де-Жанейро побит температурный рекорд. Зафиксирована самая высокая за время наблюдений температура, сообщает латиноамериканская служба CNN.

По данным метеорологов, воздух накануне прогрелся до 39 градусов по Цельсию. Ощущаемая температура достигла 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в городе за историю метеонаблюдений. Предыдущим рекордом ощущаемой температуры считался показатель в 58 градусов, который зарегистрировали в феврале 2023 года.

В 43 городах 15 штатов на юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды.

Жара охватила многие районы Бразилии на минувших выходных. По информации национального регулятора электроэнергетики, в стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности из-за использования кондиционеров.

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#Происшествия#Погода#Бразилия
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