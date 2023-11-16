В Рио-де-Жанейро установлен температурный рекорд: воздух прогрелся выше 58 градусов

По данным метеорологов, воздух накануне прогрелся до 39 градусов по Цельсию. Ощущаемая температура достигла 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в городе за историю метеонаблюдений. Предыдущим рекордом ощущаемой температуры считался показатель в 58 градусов, который зарегистрировали в феврале 2023 года.