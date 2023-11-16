В Соликамске 23-летний парень зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

Подозреваемому и его жертве по 23 года. Преступление произошло 9 ноября в частном секторе Соликамска. Тело погибшей обнаружили местные жители и обратились в полицию. Приехавшие полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как парень убегал от дома погибшей. Очевидцы подтвердили, что именно он был в компании с девушкой незадолго до ее гибели, пояснили в краевом ГУ МВД. Молодого человека задержали в магазине в центре Соликамска.