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Posted 16 ноября, 06:31

Published 16 ноября, 06:31

Modified 16 ноября, 06:33

Updated 16 ноября, 06:33

В Соликамске 23-летний парень зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

В Соликамске 23-летний парень зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

16 ноября 2023, 06:31
Фото: Midjourney
Возбуждено уголовное дело.

Житель Суксуна познакомился с девушкой в соцсетях, приехал к ней в гости, поругался с ней и 20 раз ударил ножом. Девушка погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Подозреваемому и его жертве по 23 года. Преступление произошло 9 ноября в частном секторе Соликамска. Тело погибшей обнаружили местные жители и обратились в полицию. Приехавшие полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как парень убегал от дома погибшей. Очевидцы подтвердили, что именно он был в компании с девушкой незадолго до ее гибели, пояснили в краевом ГУ МВД. Молодого человека задержали в магазине в центре Соликамска.

На допросе он признался в преступлении и рассказал о всех деталях. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Происшествия#Криминал#Убийство#Уголовное дело#Соликамск
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