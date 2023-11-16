В Соликамске 23-летний парень зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

Posted 16 ноября, 06:31
Published 16 ноября, 06:31
Modified 16 ноября, 06:33
Updated 16 ноября, 06:33
Житель Суксуна познакомился с девушкой в соцсетях, приехал к ней в гости, поругался с ней и 20 раз ударил ножом. Девушка погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Подозреваемому и его жертве по 23 года. Преступление произошло 9 ноября в частном секторе Соликамска. Тело погибшей обнаружили местные жители и обратились в полицию. Приехавшие полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как парень убегал от дома погибшей. Очевидцы подтвердили, что именно он был в компании с девушкой незадолго до ее гибели, пояснили в краевом ГУ МВД. Молодого человека задержали в магазине в центре Соликамска.
На допросе он признался в преступлении и рассказал о всех деталях. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.