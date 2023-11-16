В зоне СВО погиб морпех-наводчик Антон Рахин из Пермского края

Антон Рахин — уроженец станции Чайковская Нытвенского района. Он служил наводчиком десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона, сообщили в администрации Нытвенского городского округа. Мужчина служил в морской пехоте, дважды принимал участие в военных действиях в Сирии. Он был представлен к государственным наградам, в том числе получил медаль «За отвагу» и медаль Суворова.