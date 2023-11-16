В зоне СВО погиб морпех-наводчик Антон Рахин из Пермского края

Posted 16 ноября, 05:00
Published 16 ноября, 05:00
Modified 16 ноября, 05:02
Updated 16 ноября, 05:02
В ходе СВО на территории Украины погиб гвардии младший сержант Антон Рахин из Нытвенского района. Обстоятельства и дата его гибели не сообщаются.
Антон Рахин — уроженец станции Чайковская Нытвенского района. Он служил наводчиком десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона, сообщили в администрации Нытвенского городского округа. Мужчина служил в морской пехоте, дважды принимал участие в военных действиях в Сирии. Он был представлен к государственным наградам, в том числе получил медаль «За отвагу» и медаль Суворова.
Прощание с Антоном Рахиным состоится сегодня, 6 ноября. Церемония начнется в 10:00 в Доме творчества по адресу ст. Чайковская, ул. Коробейникова, 2.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны.