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Posted 16 ноября, 05:00

Published 16 ноября, 05:00

Modified 16 ноября, 05:02

Updated 16 ноября, 05:02

В зоне СВО погиб морпех-наводчик Антон Рахин из Пермского края

В зоне СВО погиб морпех-наводчик Антон Рахин из Пермского края

16 ноября 2023, 05:00
Фото: Администрация Нытвенского городского округа / VK
Прощание с ним состоится сегодня, 16 ноября.

В ходе СВО на территории Украины погиб гвардии младший сержант Антон Рахин из Нытвенского района. Обстоятельства и дата его гибели не сообщаются.

Антон Рахин — уроженец станции Чайковская Нытвенского района. Он служил наводчиком десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона, сообщили в администрации Нытвенского городского округа. Мужчина служил в морской пехоте, дважды принимал участие в военных действиях в Сирии. Он был представлен к государственным наградам, в том числе получил медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Прощание с Антоном Рахиным состоится сегодня, 6 ноября. Церемония начнется в 10:00 в Доме творчества по адресу ст. Чайковская, ул. Коробейникова, 2.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны.

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#Военная операция на Украине#Сво#Нытва#Спецоперация#Погибшие
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