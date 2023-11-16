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Posted 16 ноября, 08:12

Published 16 ноября, 08:12

Modified 16 ноября, 08:14

Updated 16 ноября, 08:14

Во время полицейской погони по Гайве пассажир получил пулю в спину

Во время полицейской погони по Гайве пассажир получил пулю в спину

16 ноября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Минувшей ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров и попытался его остановить.

В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, которая пыталась уйти от погони. Водитель не пострадал, а вот пассажир получил пулю в спину, сообщает telegram_канал BAZA.

В пресс-службе полиции обещали оперативно прокомментировать произошедшее.

Как сообщается, ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров. Требование сотрудника полиции остановиться водитель проигнорировал — так началась погоня. Чтобы остановить беглецов, полицейские открыли огонь из автомата Калашникова: сначала в воздух, а затем — и по колесам.

«Только после этого машина съехала на обочину. Полицейские задержали водителя — им оказался 19-летний Артем Токарев. Задержанный ехал за рулём в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Также в машине находился пассажир Дмитрий Галкин — ему повезло меньше, чем Токареву: одна из пуль, выпущенных полицейскими, попала ему в спину. Мужчину госпитализировали», — указывается в сообщении.

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