Во время полицейской погони по Гайве пассажир получил пулю в спину

«Только после этого машина съехала на обочину. Полицейские задержали водителя — им оказался 19-летний Артем Токарев. Задержанный ехал за рулём в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Также в машине находился пассажир Дмитрий Галкин — ему повезло меньше, чем Токареву: одна из пуль, выпущенных полицейскими, попала ему в спину. Мужчину госпитализировали», — указывается в сообщении.