Во время полицейской погони по Гайве пассажир получил пулю в спину

Posted 16 ноября, 08:12
Published 16 ноября, 08:12
Modified 16 ноября, 08:14
Updated 16 ноября, 08:14
В Перми полицейские расстреляли из автомата машину, которая пыталась уйти от погони. Водитель не пострадал, а вот пассажир получил пулю в спину, сообщает telegram_канал BAZA.
В пресс-службе полиции обещали оперативно прокомментировать произошедшее.
Как сообщается, ночью на Гайвинской улице наряд ДПС увидел ВАЗ без номеров. Требование сотрудника полиции остановиться водитель проигнорировал — так началась погоня. Чтобы остановить беглецов, полицейские открыли огонь из автомата Калашникова: сначала в воздух, а затем — и по колесам.
«Только после этого машина съехала на обочину. Полицейские задержали водителя — им оказался 19-летний Артем Токарев. Задержанный ехал за рулём в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Также в машине находился пассажир Дмитрий Галкин — ему повезло меньше, чем Токареву: одна из пуль, выпущенных полицейскими, попала ему в спину. Мужчину госпитализировали», — указывается в сообщении.