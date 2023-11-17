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Posted 17 ноября, 06:14

Published 17 ноября, 06:14

Modified 17 ноября, 06:16

Updated 17 ноября, 06:16

«Азот» внедряет проект «Мобильный обходчик»

«Азот» внедряет проект «Мобильный обходчик»

17 ноября 2023, 06:14
Все данные аккумулирует аналитическая платформа «Мобин».

Филиал «Азот» Группы «Уралхим» продолжает внедрение масштабного проекта «Мобильный обходчик». В цехе №5 — слабой азотной кислоты сформировано 12 маршрутов обходов, где включено более 100 единиц оборудования.

Каждый обход длится около 40 минут. Температуру и вибросостояние оборудования измеряют с помощью смартбокса. Показания приборов КИПиА заносят в программу на планшете. После обхода выгружают данные на ЦПУ. Процесс выгрузки занимает около 10 секунд. Все данные аккумулирует центральный элемент системы «Мобин» — аналитическая платформа. Она объединяет мобильные устройства в единую сеть, обеспечивает обмен данными в процессе работы комплекса, а также анализирует полученную информацию и предоставляет результаты работы комплекса в виде таблиц, графиков и аналитических отчетов.

Леонид Соколов, начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта филиала «Азот» Группы «Уралхим»:

— Ранее на этом участке использовали систему «Ход-тест». Она только фиксировала факт обхода, выявленные дефекты, на усмотрение обходчика, заносились отдельно в 1С: ТОиР. Система «Мобин» работает более эффективно. Она удобна и практична в повседневной работе. Мы ожидаем повышение эффективности сбора данных и надежности работы оборудования.
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