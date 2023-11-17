«Азот» внедряет проект «Мобильный обходчик»

Каждый обход длится около 40 минут. Температуру и вибросостояние оборудования измеряют с помощью смартбокса. Показания приборов КИПиА заносят в программу на планшете. После обхода выгружают данные на ЦПУ. Процесс выгрузки занимает около 10 секунд. Все данные аккумулирует центральный элемент системы «Мобин» — аналитическая платформа. Она объединяет мобильные устройства в единую сеть, обеспечивает обмен данными в процессе работы комплекса, а также анализирует полученную информацию и предоставляет результаты работы комплекса в виде таблиц, графиков и аналитических отчетов.