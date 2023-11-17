Билет на балет: миллионный посетитель форума «Россия» получил билет на «Щелкунчика»

Posted 17 ноября, 09:38
Published 17 ноября, 09:38
Modified 17 ноября, 09:38
Updated 17 ноября, 09:38
Родственники подарили Светлане на день рождения поездку в Москву. На выставку Светлана прибыла с супругом и была очень удивлена, когда на входе им задали вопрос, как они относятся к сюрпризам и чудесам. Сюрпризом оказались билеты на балет «Щелкунчик», пишет 56orb.ru.
По словам Светланы, она давно мечтала попасть на представление в Большой театр, но возможности не было.
АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерство культуры РФ и Банк России подарили гостье 3 билета на „Щелкунчика“, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в столичном отеле. Кроме того, будут оплачены билеты в Москву и обратно до Пензы.
Гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова сказала, что на форуме действительно сбываются мечты и случаются чудеса.
Напомним, выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля. Экспозиции на ней представили все 89 субъектов Российской Федерации, а также отечественные корпорации, общественные и другие структуры.