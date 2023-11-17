Билет на балет: миллионный посетитель форума «Россия» получил билет на «Щелкунчика»

Родственники подарили Светлане на день рождения поездку в Москву. На выставку Светлана прибыла с супругом и была очень удивлена, когда на входе им задали вопрос, как они относятся к сюрпризам и чудесам. Сюрпризом оказались билеты на балет «Щелкунчик», пишет 56orb.ru.