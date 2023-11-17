Более 1000 семей готовы улучшить жилищные условия с программой «Сахалинская ипотека»

Сегодня на Сахалине и Курилах действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». В частности, единовременную денежную выплату до 5 млн рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий (в том числе участников СВО), бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT-индустрии. Об этих возможностях людям также рассказывают волонтеры проекта.