Директор дорожной фирмы из Прикамья скрыл от налоговой 63 миллиона рублей

Как сообщают в ведомстве, сейчас завершено расследование уголовного дела об уклонении от налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием установлено, что с января 2016 года по март 2018 года обвиняемый умышленно уклонился от уплаты налогов и страховых взносов, подлежащих уплате. Он включал в налоговые декларации и расчёты по страховым взносам заведомо ложные сведения.