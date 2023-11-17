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Posted 17 ноября, 12:35

Published 17 ноября, 12:35

Modified 17 ноября, 13:06

Updated 17 ноября, 13:06

Директор дорожной фирмы из Прикамья скрыл от налоговой 63 миллиона рублей

Директор дорожной фирмы из Прикамья скрыл от налоговой 63 миллиона рублей

17 ноября 2023, 12:35
Фото: 1MI
Для уклонения от налогов директор и совладелец компании «Дорожник» включал в декларации ложные сведения, считает следствие.

В Пермском крае руководитель коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей, сообщают сегодня в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о директоре и совладельце компании «Дорожник» Анатолии Старкове.

Компания выступала подрядчиком по дорожно-строительным контрактам УАДиТ Пермского края и администраций территорий. Также Старков учредил еще несколько номерных одноименных компаний — «Дорожник 3» — «Дорожник 5» — в разных районах Прикамья. Ранее Старков фигурировал в материалах уголовного дела о даче миллионной взятки бывшему руководителю УАДиТ Сергею Белоконю. В 2016 году Белоконь был приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

Как сообщают в ведомстве, сейчас завершено расследование уголовного дела об уклонении от налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием установлено, что с января 2016 года по март 2018 года обвиняемый умышленно уклонился от уплаты налогов и страховых взносов, подлежащих уплате. Он включал в налоговые декларации и расчёты по страховым взносам заведомо ложные сведения.

В результате неправомерных действий обвиняемого бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде недополученных налогов и сборов в размере более 63 млн рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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