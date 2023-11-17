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Posted 17 ноября, 05:14

Published 17 ноября, 05:14

Modified 17 ноября, 05:16

Updated 17 ноября, 05:16

Директор Техно-Школы получил выговор за применение силы к школьнику

Директор Техно-Школы получил выговор за применение силы к школьнику

17 ноября 2023, 05:14
Мужчина ранее схватил ребенка на глазах других учащихся.

Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении директора Техно-Школы им. В. П. Савиных Сергея Каменева. Как пояснили журналисту Properm.ru в депобре, руководитель учебного заведения получил выговор.

В сентябре 2023 года в соцсетях появилась фотография, на которой Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Пользователи тогда разделились на два лагеря: одни оправдывали поведение директора, вспоминая, что в детстве у них все было хуже — могли и бить указками, кидать грязные тряпки в лицо, другие не поддержали такие методы, но таких было гораздо меньше.

Техношколу Сергей Каменев возглавил летом 2023 года. Он известен как основатель кадетского училища в краевой столице, которым руководил с 1996 года до января 2023 года, а затем вышел на пенсию.

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#Пермь#Образование#Школа#Дети#Кадетское училище#Сергей Каменев#Департамент образования города перми
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