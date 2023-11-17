Директор Техно-Школы получил выговор за применение силы к школьнику

В сентябре 2023 года в соцсетях появилась фотография, на которой Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Пользователи тогда разделились на два лагеря: одни оправдывали поведение директора, вспоминая, что в детстве у них все было хуже — могли и бить указками, кидать грязные тряпки в лицо, другие не поддержали такие методы, но таких было гораздо меньше.