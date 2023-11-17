Директор Техно-Школы получил выговор за применение силы к школьнику

Posted 17 ноября, 05:14
Published 17 ноября, 05:14
Modified 17 ноября, 05:16
Updated 17 ноября, 05:16
Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении директора Техно-Школы им. В. П. Савиных Сергея Каменева. Как пояснили журналисту Properm.ru в депобре, руководитель учебного заведения получил выговор.
В сентябре 2023 года в соцсетях появилась фотография, на которой Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Пользователи тогда разделились на два лагеря: одни оправдывали поведение директора, вспоминая, что в детстве у них все было хуже — могли и бить указками, кидать грязные тряпки в лицо, другие не поддержали такие методы, но таких было гораздо меньше.
Техношколу Сергей Каменев возглавил летом 2023 года. Он известен как основатель кадетского училища в краевой столице, которым руководил с 1996 года до января 2023 года, а затем вышел на пенсию.