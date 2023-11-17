Этой осенью в Прикамье уже провалились под лёд и погибли четыре человека

Также министр рассказал, что в зимний сезон 2023/24 в Пермском крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ. Они должны открыться во второй половине декабря. Для того чтобы переправа считалась готовой к открытию, на ней должен установиться прочный, крепкий и прозрачный лёд. Если лёд молочного цвета или просто мутный, выход на него небезопасен. Толщина льда должна быть не менее 15 см для пешеходной переправы и не менее 30 см для автомобильной.