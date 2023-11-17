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Posted 17 ноября, 14:24

Published 17 ноября, 14:24

Modified 17 ноября, 14:25

Updated 17 ноября, 14:25

Этой осенью в Прикамье уже провалились под лёд и погибли четыре человека

Этой осенью в Прикамье уже провалились под лёд и погибли четыре человека

17 ноября 2023, 14:24
Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края
Зимой в регионе планируют открыть 12 ледовых переправ

Этой осенью в Прикамье провалились под лёд и погибли четыре человека. Такую информацию в ходе заседания краевого правительства озвучил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Его слова приводит «Новый компаньон».

Также министр рассказал, что в зимний сезон 2023/24 в Пермском крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ. Они должны открыться во второй половине декабря. Для того чтобы переправа считалась готовой к открытию, на ней должен установиться прочный, крепкий и прозрачный лёд. Если лёд молочного цвета или просто мутный, выход на него небезопасен. Толщина льда должна быть не менее 15 см для пешеходной переправы и не менее 30 см для автомобильной.

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#Происшествия#Общество#Безопасность#Тонкий лед#Провалился под лед
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