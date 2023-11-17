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Posted 17 ноября, 05:37

Published 17 ноября, 05:37

Modified 17 ноября, 05:39

Updated 17 ноября, 05:39

На месте сожжения 16-летней девочки в Октябрьском прошел следственный эксперимент

На месте сожжения 16-летней девочки в Октябрьском прошел следственный эксперимент

17 ноября 2023, 05:37
Фото: Midjourney
Обвиняемого подростка привезли на следственный эксперимент.

В поселке Октябрьский Пермского края прошел следственный эксперимент на месте сожжение 16-летней девочки. Обвиняемого подростка привезли из СИЗО на станцию Чад, где он расправился со своей жертвой, сообщает 59.ru.

Эксперимент был проведен 15 ноября. Обвиняемый рассказал подробности совершенного преступления — по его словам, девушка упала с высоты собственного роста и ударилась головой. Все мероприятие длилось около получаса.

Преступление произошло 8 июля. Подросток облил бензином и поджёг свою сверстницу. Девочка получила обширные ожоги, от которых скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), позже его переквалифицировали на ч. 3 ст. 30 п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемый подросток признан вменяемым. Сейчас он находится в СИЗО.

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#Криминал#Октябрьский район#Октябрьский
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