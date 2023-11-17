На месте сожжения 16-летней девочки в Октябрьском прошел следственный эксперимент

Преступление произошло 8 июля. Подросток облил бензином и поджёг свою сверстницу. Девочка получила обширные ожоги, от которых скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), позже его переквалифицировали на ч. 3 ст. 30 п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемый подросток признан вменяемым. Сейчас он находится в СИЗО.