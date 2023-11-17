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Posted 17 ноября, 07:27

Published 17 ноября, 07:27

Modified 17 ноября, 07:28

Updated 17 ноября, 07:28

«Пермгорэлектротранс» будет обслуживать маршрут с электробусами в Перми

«Пермгорэлектротранс» будет обслуживать маршрут с электробусами в Перми

17 ноября 2023, 07:27
Фото: администрация Перми
На 81-м маршруте будут работать 16 электробусов.

МУП «Пермгорэлектротранс» будет обслуживать новый маршрут №81«Улица Сапфирная—станция Пермь II» в Перми. Об этом стало известно по результатам конкурса.

Муниципальное предприятие стало единственным участником конкурсной процедуры. Согласно техническому заданию, 70% транспортных средств на маршруте должны работать на электрической энергии, 30% на газовом топливе. Контракт с МУП стоимостью 641 млн рублей будет заключен сроком на пять лет.

В начале ноября в Пермь прибыли три из шестнадцати электробусов, которые будут работать на новом маршруте № 81 «улица Сапфирная — станция „Пермь-2“.

Электробусы KAMAZ-6282 — это машины большого класса с возможностью ультрабыстрой зарядки, приспособленные для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Вместимость салона — до 85 пассажиров. Электробусы являются низкопольными и оснащены стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами с внутренним и круговым обзором, аппарелью, дверьми c функцией активации пассажиров, Wi-Fi сетью, системой информирования пассажиров и информационным табло в салоне. А также в электробусах установлена система AVAS — это акустическая система оповещения транспортных средств для автомобилей с низким уровнем шума.

Подзаряжаются электробусы от 10 до 20 минут на специальных ультрабыстрых зарядных станциях. Монтаж четырех таких на конечной остановке «Улица Сапфирная» в микрорайоне Погода должен был завершиться до 15 ноября.

Напомним, что из федерального бюджета выделено 759,5 млн рублей на приобретение электробусов и зарядных станций.

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#Пермская езда#Экономика#Транспорт
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