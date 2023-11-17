Пермским школьникам отключат электронные дневники

Электронные дневники школьников будут недоступны как для родителей, так и для учителей. Временные неудобства приходится причинять после масштабного обновления программного обеспечения, которое прошло в начале ноября, когда ЭПОС перевели на российское ПО. Кроме того, был изменен вход в систему — он теперь осуществляется через Госуслуги.