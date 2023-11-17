Пермским школьникам отключат электронные дневники

Posted 17 ноября, 02:27
Published 17 ноября, 02:27
Modified 17 ноября, 02:29
Updated 17 ноября, 02:29
В выходные, 18 и 19 ноября, будет отключена Электронная пермская образовательная система (ЭПОС). Это необходимо для оптимизации сервиса, сообщает Министерство информационного развития и связи Пермского края.
Электронные дневники школьников будут недоступны как для родителей, так и для учителей. Временные неудобства приходится причинять после масштабного обновления программного обеспечения, которое прошло в начале ноября, когда ЭПОС перевели на российское ПО. Кроме того, был изменен вход в систему — он теперь осуществляется через Госуслуги.
Ранее пермские родители жаловались в редакцию Properm.ru, что не могут войти в ЭПОС. «Домашнее задание ученики вынуждены получать через вайбер и телеграм-каналы, собирать по крупицам. Школы молчат, распорядительные акты о вводе бумажных дневников на время бездействия ЭПОС, не приняты, каждый школьник с проблемой один на один», — писали люди.