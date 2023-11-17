Пермский студент, обвиняемый в подготовке к теракту, просит сделку со следствием

Кирилл купил древесный уголь и натриевую селитру, нашел в интернете рецепт, по которому изготовил что-то вроде петарды. 13 сентября он испытал свое изделие на пустыре, но оно не взорвалось. Вечером того же дня Замалеева задержали в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87а. На следующий день возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.