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Posted 17 ноября, 04:54

Published 17 ноября, 04:54

Modified 17 ноября, 04:56

Updated 17 ноября, 04:56

Пермский студент, обвиняемый в подготовке к теракту, просит сделку со следствием

Пермский студент, обвиняемый в подготовке к теракту, просит сделку со следствием

17 ноября 2023, 04:54
Фото: Midjourney
Кирилл Замалеев признался, что хотел поджечь военкомат Индустриального района за вознаграждение в 400 долларов.

Студент из Перми Кирилл Замалеев попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. 18-летний парень признался, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в 400 долларов, сообщает РБК-Пермь.

Адвокат парня Максим Филиппов просил изменить своему подзащитном меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. По словам защитника, Кирилл сильно переволновался из-за того, что получил повестку, и хотел избежать призыва. Студент вступил в сети в переписку, и собеседник предложил ему сжечь военкомат, чтобы уничтожить документы. Обещали вознаграждение в 400 долларов.

Кирилл купил древесный уголь и натриевую селитру, нашел в интернете рецепт, по которому изготовил что-то вроде петарды. 13 сентября он испытал свое изделие на пустыре, но оно не взорвалось. Вечером того же дня Замалеева задержали в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87а. На следующий день возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.

«Сам Замалеев говорит, что не решился бы бросить это в окно или дверь военкомата. Подзащитному всего 18 лет, у него детская неокрепшая психика», — цитирует РБК-Пермь адвоката. Тем не менее, студента оставили в СИЗО до 13 января 2024 года.

Пермского студента внесли в реестр террористов за планы поджечь военкомат
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#Суд#Военная операция на Украине#Пермь#Теракт#Военкомат#Сизо#Поджог
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