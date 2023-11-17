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Posted 17 ноября, 09:49

Published 17 ноября, 09:49

Modified 17 ноября, 09:50

Updated 17 ноября, 09:50

Почта России выпустила конверты со стелой «Пермь — город трудовой доблести»

Почта России выпустила конверты со стелой «Пермь — город трудовой доблести»

17 ноября 2023, 09:49
Фото: Почта России
Конверт можно погасить памятным штемпелем на Главпочтамте.

Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы «Пермь — город трудовой доблести». Кроме того, изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии «Катюша», сообщают в почтовом ведомстве.

На конверт нанесен знак почтовой оплаты — литера А. Это значит, что для отправки письма весом до 20 г дополнительных марок наклеивать не нужно. Тираж конвертов — 200 тыс. экземпляров. В почтовое обращение они поступят в отделения города и края уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения.

Поставить оттиск памятного штемпеля можно в центральном почтовом отделении Перми по ул. Ленина, д. 28. Он будет храниться в пермском главпочтамте ближайшие пять лет.

В мае в почтовое обращение вышла марка номиналом 25 рублей, посвящённая 300-летию со дня основания Перми.

На почтовой марке, автором эскиза которой стал художник-дизайнер Сергей Капранов, на фоне панорамы города Перми изображены здание Пермского краеведческого музея и скульптура «Легенда о Пермском медведе». Марка размером 42 на 30 мм выпущена листами из 15 марок. Тираж марки — 150 тыс. штук или 10 тыс. листов.

Дополнительно к выпуску почтовой марки были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Перми, а также художественная обложка с маркой, виньетками и конвертом первого дня с гашением для Перми

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#Культура#Почта россии#Почта#Конверт
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