Почта России выпустила конверты со стелой «Пермь — город трудовой доблести»

Posted 17 ноября, 09:49
Published 17 ноября, 09:49
Modified 17 ноября, 09:50
Updated 17 ноября, 09:50
Почта России выпустила художественные тематические конверты с изображением стелы «Пермь — город трудовой доблести». Кроме того, изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии «Катюша», сообщают в почтовом ведомстве.
На конверт нанесен знак почтовой оплаты — литера А. Это значит, что для отправки письма весом до 20 г дополнительных марок наклеивать не нужно. Тираж конвертов — 200 тыс. экземпляров. В почтовое обращение они поступят в отделения города и края уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения.
Поставить оттиск памятного штемпеля можно в центральном почтовом отделении Перми по ул. Ленина, д. 28. Он будет храниться в пермском главпочтамте ближайшие пять лет.
В мае в почтовое обращение вышла марка номиналом 25 рублей, посвящённая 300-летию со дня основания Перми.
На почтовой марке, автором эскиза которой стал художник-дизайнер Сергей Капранов, на фоне панорамы города Перми изображены здание Пермского краеведческого музея и скульптура «Легенда о Пермском медведе». Марка размером 42 на 30 мм выпущена листами из 15 марок. Тираж марки — 150 тыс. штук или 10 тыс. листов.
Дополнительно к выпуску почтовой марки были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Перми, а также художественная обложка с маркой, виньетками и конвертом первого дня с гашением для Перми