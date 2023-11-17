Почта России выпустила конверты со стелой «Пермь — город трудовой доблести»

На конверт нанесен знак почтовой оплаты — литера А. Это значит, что для отправки письма весом до 20 г дополнительных марок наклеивать не нужно. Тираж конвертов — 200 тыс. экземпляров. В почтовое обращение они поступят в отделения города и края уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения.