Прокуратура потребовала зажечь Вечный огонь в Осинском районе

Posted 17 ноября, 05:11
Published 17 ноября, 05:11
Modified 17 ноября, 05:17
Updated 17 ноября, 05:17
Прокуратура Осинского района обязала чиновников привести в порядок Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны, на котором погас Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Мемориал находится в муниципальной собственности, однако чиновники не обеспечивают должный уход за ним. Помимо того, что погас Вечный огонь, на части комплекса имеются трещины и сколы.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию округа обязанности устранить нарушения. Осинский районный суд Пермского края требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.