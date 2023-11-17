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Posted 17 ноября, 05:11

Published 17 ноября, 05:11

Modified 17 ноября, 05:17

Updated 17 ноября, 05:17

Прокуратура потребовала зажечь Вечный огонь в Осинском районе

Прокуратура потребовала зажечь Вечный огонь в Осинском районе

17 ноября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Кроме того, муниципалитет должен отремонтировать мемориал.

Прокуратура Осинского района обязала чиновников привести в порядок Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны, на котором погас Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мемориал находится в муниципальной собственности, однако чиновники не обеспечивают должный уход за ним. Помимо того, что погас Вечный огонь, на части комплекса имеются трещины и сколы.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию округа обязанности устранить нарушения. Осинский районный суд Пермского края требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

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#Великая отечественная война#Оса#Прокуратура#Вечный огонь
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