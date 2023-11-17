РЭО направит мусорные контейнеры в новые регионы

Posted 17 ноября, 13:15
Published 17 ноября, 13:15
Modified 17 ноября, 13:15
Updated 17 ноября, 13:15
Издание 56orb.ru пишет, в рамках сотрудничества с РЭО также были разработаны территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Запорожской и Херсонской областей.
«РЭО реализует мероприятия по развитию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории новых регионов. Для обеспечения экологической безопасности новых регионов и предоставления населению качественной услуги по сбору и транспортированию ТКО в 2023 году РЭО осуществляет закупку для передачи органам исполнительной власти новых регионов контейнеров, бункеров и специализированной техники. Всего в 2023 году запланировано передать 11 451 единицу контейнеров и бункеров и 150 единиц специализированной техники — 121 мусоровоз, 19 бункеровозов и 10 единиц иной специализированной техники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По запросам соответствующих регионов планируется передать следующее количество контейнеров, бункеров и специализированной техники: ДНР — 4042 контейнера и бункера, а также 31 единицу специализированной техники; ЛНР — 1907 контейнеров и бункера и 57 единиц специализированной техники; Запорожской области — 3972 контейнера и бункера и 30 единиц специализированной техники; Херсонской области — 1530 контейнеров и бункера и 32 единицы специализированной техники.
«РЭО передал регионам запланированные на 2023 год 11 451 единицу контейнеров и бункеров. Также осуществлена передача 119 единиц специализированной техники для обращения с ТКО. В полном объеме передана специализированная техника в Херсонскую область и Донецкую народную республику. Поставка оставшихся единиц специализированной техники для Запорожской области и Луганской народной республики будет осуществлена в ноябре 2023 года», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.
Кроме того, власти Запорожской и Херсонской областей при поддержке РЭО разработали территориальные схемы обращения с ТКО и их электронные модели. Утверждение данных схем и создание новых объектов, предусмотренных ими, позволит регионам достичь целей по 100%-ной обработке отходов, значительно увеличить утилизацию ТКО и обеспечить жителей регионов высококачественными услугами по обращению с ТКО.